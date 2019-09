Ansu Fati vai representar a seleção espanhola

Ansu Fati já tomou a decisão: vai jogar pela seleção espanhola, de acordo com a 'Cadena SER'. O jovem prodígio do Barcelona tinha a possibilidade de representar a seleção de Portugal, assim como a da Guiné-Bissau mas já informou a Real Federação Espanhola da sua vontade de vestir a La Roja.Natural de Guiné-Bissau, mas em Espanha desde 2015, o avançado de 16 anos podia, por via do pai, ser elegível para representar as Seleções jovens de Portugal mas as autoridades espanholas pretendem terminar o processo de naturalização de forma a convocá-lo para o Mundial sub-17, que se disputa no Brasil a partir do próximo dia 26 de outubro.A federação espanhola tem de entregar uma pré-lista de 50 jogadores para o torneio até próximo dia 25 de setembro e tem feito pressão junto do governo para concluir o processo.