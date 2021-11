Ansu Fati volta a lesionar-se

No jogo deste sábado frente ao Celta de Vigo (3-3), o Barcelona viu escapar uma vantagem confortável de 3-0 e terminou a sofrer o empate em cima do apito final. Além disso, os catalães perderam Ansu Fati, que teve de sair ao intervalo, novamente lesionado.Segundo uma nota oficial divulgada pelo clube, o avançado espanhol de 19 anos teve uma "lesão na coxa esquerda" e está "pendente de mais exames para saber a extensão exata do problema".Ainda na mesma partida, o Barça também perdeu Eric García, que foi substituído por Ronald Araújo, com um problema que não parece ser tão grave.