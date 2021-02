Antigo árbitro responde a Piqué: «Quando estavas no Saragoça deixavas o Barcelona ganhar?»

O antigo árbitro Iturralde González respondeu este sábado às alegações de Gerard Piqué, que numa conversa com um conceituado youtuber colocou em causa o profissionalismo de alguns juízes do futebol espanhol por conta das suas preferencias clubísticas. "85% dos árbitros são do Real Madrid, como é que não vais assinalar lances a favor deles?", atirou o defesa do Barcelona nessa conversa.





Agora, citado pelo 'AS', o cronista deespecializado em arbitragem respondeu e colocou Piqué na mesma posição. "Eu diria ao Piqué para não se contradizer, ou acreditas nos árbitros ou não... Eu não duvido do seu profissionalismo, mas segundo o seu argumento, quando jogavas no Saragoça deixavas o Barcelona ganhar?", questionou o ex-juiz, em alusão à passagem do defesa pelo Saragoça em 2006/07, na altura cedido pelo Man. United.