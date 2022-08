Antigo craque do Barcelona detido: autoridades falam em atropelamento de um polícia

Hans Krankl, antigo goleador do Barcelona, foi detido no domingo em Pasching, Áustria, por ter colocado em perigo um agente da polícia enquanto saía do estacionamento do estádio do LASK Linz, avança a imprensa do país.De acordo com fontes policiais, o ex-avançado atropelou um agente - que não ficou ferido - e optou por não parar o carro de imediato, tendo apenas imobilizado o veículo alguns metros à frente depois de ter sido abordado por mais oficiais.Krankl, que se encontrava no estádio a fazer a cobertura do duelo entre LASK Linz e Rapid Viena, acabou por ser acompanhado por seis agentes e levado para interrogatório. Mais tarde, em declarações ao 'Krone', o histórico dos catalães explicou o incidente."Não havia razão para me deterem. Estava prestes a virar à direita no estacionamento e um agente parou-me e disse-me que tinha de esperar que o autocarro que levava adeptos do Rapid Viena saísse. Mas o caminho estava livre, não havia razão para me deter. Foi aí que ele me pediu os documentos do veículo e me disse que estava detido. Seis polícias levaram-me para uma sala como se fosse um criminoso", começou por explicar.E prosseguiu: "O agente estava muito nervoso e agressivo, porque a situação no estádio era tensa devido à presença dos ultras. Qualquer pessoa que me conheça sabe que nunca colocaria em perigo um agente da polícia. É uma história estúpida que me incomoda muito", assegurou.