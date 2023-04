Apelar ao coração e equilibrar contas: Barcelona quer transformar La Masia no museu de Messi

O Barcelona mantém o interesse de voltar a contar com Messi no plantel e tem agora em mente um projeto para convencer o argentino a regressar à Catalunha, ao mesmo tempo que gera dinheiro para ajudar a contratar o avançado ao PSG.Segundo o 'AS', os responsáveis do clube espanhol estão a estudar a possibilidade de transformar o edifício da antiga sede de La Masia, a academia dos catalães, localizado ao lado do Camp Nou, num museu exclusivamente dedicado a Messi. O objetivo é fazer também do 'Espaço Messi' um espaço interativo e imersivo, de forma também a atrair turistas e adeptos ao local e gerar lucro para equilibrar as contas e avançar para a contratação de Messi.Ainda assim, lembra o jornal espanhol, o Barcelona deve também deixar sair alguns jogadores do plantel para trazer o argentino de volta à Catalunha para equilibrar o fair-play financeiro.