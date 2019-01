Arbeloa atira-se ao VAR por causa do Barcelona-Leganés

Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye. — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 20 de janeiro de 2019

Álvaro Arbeloa incendiou as redes sociais com um ‘tweet’ polémico. O ex-internacional espanhol mostrou o seu descontentamento com o VAR, no jogo do Barcelona frente ao Leganés, que terminou com a vitória da equipa da casa (3-1) , com muita controvérsia à mistura."Prometeram-nos muita felicidade com o VAR, mas não para aqueles. Eles não se importam. Passámos de ‘O que queres mais?’ a ‘Tudo bem, José Luís’ e eles ficam tão calmos", escreveu o espanhol, fazendo directamente referência ao golo de Suárez, em que foi reclamada uma falta sobre o guarda-redes paraguaio, Pichu Cuéllar.Não é a primeira vez que Arbeloa denuncia, segundo o seu critério, ‘um favor’ da equipa de arbitragem ao Barcelona. O atual embaixador dos meregues colabora habitualmente com os meios de comunicação oficiais do Real Madrid.