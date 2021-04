Argentinos dizem que Agüero está perto do Barcelona

Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Kun Agüero voltaram a aproximar-se e, segundo a televisão argentina TyC, os advogados do avançado de 32 anos já terão em sua posse uma minuta do contrato proposto pelo clube blaugrana. A mesma fonte refere que o anúncio será uma questão de tempo e que o internacional argentino, cuja ligação ao Manchester City termina em julho, aceitou baixar o salário, depois das notícias que davam conta de que exigia 12 milhões de euros por temporada. A confirmar-se, Agüero irá assinar por duas épocas e regressará a Espanha, onde já vestiu a camisola do At. Madrid. A aquisição de Kun será também mais um argumento para convencer Messi a renovar, dada a amizade entre ambos. Jorge Messi, pai e agente do astro argentino, já se encontra em Barcelona para iniciar as negociações.