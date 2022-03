Arnold confessa admirar o Barcelona: «Sinto que têm os mesmos valores e crenças que o Liverpool»

Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, revelou ser admirador do Barcelona e reiterou a aposta feita pelos catalães em jovens jogadores da formação."Diria que a minha outra equipa favorita é o Barcelona. Sinto que eles têm os mesmos valores e crenças que o Liverpool, gostam de trazer jogadores da Academia", confessou o internacional inglês, de 24 anos, à revista GQ."Cresci a ver Messi e aquela equipa especial do Barcelona com Iniesta, Xavi, Henry, Eto'o", contou ainda o jogador que até ao momento só conheceu um clube na carreira: o Liverpool.