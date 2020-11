As exigências de David Alaba para assinar pelo Barcelona

David Alaba promete ser um dos jogadores mais disputados nas próximas aberturas de mercado, mas não será fácil garantir o defesa austríaco, cujo contrato com o Bayern Munique termina no final da época.





Segundo o jornal catalão 'Sport' o Barcelona terá sondado o jogador para avaliar as suas pretensões, mas não gostou do que ouviu. Alaba - que não aceita renovar com os bávaros - pede 15 milhões de euros limpos, mais um prémio de assinatura, pois chega como jogador livre.Face a estes valores, os blaugrana decidiram não avançar nas negociações de momento, até porque a contratação nestes moldes seria inviável atualmente.O clube negoceia com o plantel reduções salariais para fazer face às quebras de receita na ordem dos 300 milhões, consequência da falta de público e da pandemia.