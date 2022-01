Aubameyang disposto a jogar "praticamente de borla" no Barcelona

O Barcelona pode estar a passar por um momento do ponto de vista financeiro bastante delicado, mas a ideia de atuar no emblema catalão ainda é algo que agrada e entusiasma os principais jogadores. Dani Alves deu o exemplo, ao aceitar um salário mínimo para voltar ao clube e agora, segundo adianta o 'Sport', também Pierre-Emerick Aubameyang está disposto a receber uma verba simbólica para se mudar do Arsenal para a Catalunha.De acordo com o jornal catalão, o avançado gabonês, que chegaria por empréstimo até final da época proveniente do Arsenal, estaria disposto a jogar "praticamente de borla", algo que abriria espaço para a sua inscrição, já que o vencimento a registar estaria dentro dos limites.Caso se confirme esta situação, o Barcelona resolveria um problema na linha ofensiva, sem ter a necessidade de 'despachar' Ousmane Dembélé, avançado francês que está a 'bloquear' vários movimentos do clube por não estar a facilitar a saída. Dembélé, como se sabe, é dos mais bem pagos do plantel, mas a falta de acordo para a renovação do contrato fez o Barça 'ordenar' a sua saída - algo que não agradou ao francês e aos seus empresários.