Aubameyang e a relação "difícil" com Arteta no Arsenal: «Ficaram coisas por resolver...»

Aubameyang, avançado de 32 anos apresentado como reforço do Barcelona no último dia do mercado de inverno, garantiu em entrevista ao 'Sport' que fez "de tudo" para se juntar aos catalães. O gabonês falou ainda da difícil relação que viveu com Arteta nos últimos tempos de Arsenal e da potencial concorrência de Haaland, caso o norueguês assine pela formação espanhola."Dei tudo de mim, fiz um 'all in' para estar no Barça. Não se pode dizer não a uma oferta assim, apesar de também ter recebido propostas de França e Itália. Temos muita vida neste balneário, é muito bom. Divirto-me muito com os meus colegas", explicou o ponta-de-lança que, questionado acerca da sua relação com Arteta, afirmou ser "difícil"."Ainda temos coisas por resolver. [Com ele] Aprendi que é sempre preciso dar o máximo. Também passámos momentos bons, mas já é uma história acabada. Não quero pensar nas coisas negativas que aconteceram. Também aprendi a ser capitão. Ficam os troféus conquistados".Considerado um veterano num balneário cheio de jovens nos catalães, o gabonês não se deixa 'intimidar': "É incrível. Aqueles miúdos têm um talento gigantesco. Jogam incrivelmente bem. Mas eu também sou jovem! Pelo menos de espírito", brincou.Aubameyang, que revelou que não gostaria de ver Dembélé abandonar os blaugrana por ser "como um irmão" , abordou ainda a possível concorrência de Haaland no caso do norueguês rumar a Espanha."Não sou treinador, mas acho que é um craque. Marca muitos golos, tem muito bom físico e muita velocidade. É fora do normal porque é muito grande e corre muito. É incrível. Para a idade que tem, já é um dos melhores do Mundo".O avançado contou ainda que antes de representar o Gabão ponderou jogar pela seleção espanhola, mas acabou por escolher a nação africana graças ao pai: "Nesse caso, acabei por prometer que tinha de jogar um dia no campeonato espanhol. E aqui estou", concluiu.