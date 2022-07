Aubameyang foi o pior num insólito exercício de finalização do Barcelona

Com a chegada de Robert Lewandowski, o ataque do Barcelona ganha um novo peso pesado e, ao que parecer, Pierre Emerick Aubameyang já começa a sentir a pressão. Este domingo, no primeiro treino em Miami, o avançado gabonês foi a figura do dia, mas por uma razão inusitada (e diríamos negativa). Tudo sucedeu no momento em que a equipa técnica decidiu realizar um conjunto de exercícios, que começava com um remate de fora da área que tinha de ir à barra. E só podia avançar para o seguinte quando o conseguisse.Ora, o avançado gabonês foi mesmo o pior nesta insólita tarefa de pontaria. Os colegas passavam e Auba ali ficava. Piqué, por exemplo, precisou de suar para o conseguir, mas assim que o fez, bem ao seu estilo, soltou um "isto é que é qualidade!". O defesa passou e ainda ali iam ficando outros jogadores, como Pedri, que também teve alguns problemas para este 'bola na barra'. Mas o que mais sofreu foi mesmo Aubameyang. Ao ponto de Dest, um dos que mostrou pontaria logo de entrada, ter completado o circuito e voltado ao ponto de partida... ainda com o gabonês ali.A equipa técnica não perdoou e o avançado apenas foi libertado assim que cumpriu a tarefa. Ao fim de mais de 30 tentativas!