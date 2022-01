Aubameyang, Grimaldo e Dembelé: o que se diz em Espanha do último dia de mercado do Barcelona

Os nomes de que se fala no fecho do mercado: será que vão mudar de clube?



Os nomes de que se fala no fecho do mercado: será que vão mudar de clube?

O Barcelona entra no último dia de mercado de transferências ainda com vários dossiês em aberto, à semelhança do que aconteceu, de resto, na janela de verão. Xavi aguarda ainda com expectativa a chegada de um avançado e de um lateral-esquerdo, com Aubameyang e Grimaldo a encabeçarem as opções para cada sector, mas, para que tal aconteça, é preciso que haja saídas.Ora, neste capítulo, a direção blaugrana espera conseguir libertar-se de Ousmane Dembelé. Neste momento, o francês está a ser negociado com o PSG, mas a fasquia de 20 milhões pedida pelos catalães está a ser um entrave ao negócio, dado que os franceses não querem entrar em loucuras por um jogador que fica livre no verão.Depois de garantir as chegadas de Dani Alves, Ferran Torres e Adama Traoré, o Barcelona prepara-se para ter novo dia ao sprint.