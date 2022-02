Aubameyang na apresentação pelo Barcelona: «Assinámos os papéis a dois minutos do fim do mercado»

O último dia do mercado de transferências foi muito agitado nos escritórios do Barcelona. A corrida para fechar a contratação de Aubameyang passou por várias fases e chegou mesmo a estar praticamente anulada. No entanto, um dia depois do fecho do mercado, o avançado foi oficializado no seu novo clube, chegando como jogador livre.O ex-jogador do Arsenal foi apresentado esta quinta-feira em Barcelona e não escondeu a satisfação por se ter conseguido o desfecho desejado para esta 'novela'. "Foi um dia muito longo, uma loucura. Assinámos os papéis a dois minutos do final. Estive com o meu pai em casa dele à espera que tudo corresse bem. À tarde ligaram-me para ir fazer os exames médicos e lá fui eu, muito feliz. Com um pouco de stress mas tudo correu bem", admitiu.Em relação ao novo desafio, Aubameyang falou na concretização de um sonho. "Sempre tive o sonho de jogar na La Liga. É uma oportunidade incrível, a oportunidade da minha vida. Espero passar muitos anos em Barcelona. Vou trabalhar muito para ficar cá o máximo de tempo possível", afirmou. Recorde-se que Aubameyang assinou contrato até 2025 mas com uma cláusula que permite a rescisão do acordo no verão de 2023.Um desentendimento com Mikel Arteta, técnico do Arsenal, custou-lhe muito tempo de jogo e Aubameyang passou mesmo parte dos últimos meses no banco dos gunners, como recordou. "Foram meses complicados mas acho que o futebol é mesmo assim. Nunca quis fazer algo mal mas penso que isso é passado e eu estou focado no presente", atirou o novo camisola 25 dos blaugrana.O Barcelona não atravessa o melhor momento, seja no plano desportivo ou no financeiro, mas a estrela da seleção do Gabão mostra confiança na recuperação do clube. "Penso que o Barcelona é um grande clube e tem que ganhar a Champions. Vamos fazer tudo para voltar a estar na competição e vencê-la", prometeu Aubameyang.