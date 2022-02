Aubameyang sobre Dembélé: «Quando cheguei disse-lhe: 'Tens de ficar, homem'»

Pierre-Emerick Aubameyang revelou esta segunda-feira ter pedido a Ousmane Dembélé para continuar no plantel do Barcelona quando chegou ao clube espanhol. Em declarações a alguns dos principais meios desportivos espanhóis, o experiente avançado gabonês revelou que tem sido "muito especial" este reencontro com o seu antigo companheiro de equipa no Borussia Dortmund.

"É algo muito especial porque tivemos um ano incrível no Borussia Dortmund e ele é um jogador incrível. Ousmane é um dos melhores jogadores com a bola nos pés e como avançado é incrível. Para dizer a verdade, estou muito feliz por ele estar aqui e quando cheguei disse-lhe: 'Tens de ficar na equipa, homem'", confessou.

Recém-chegado ao Barcelona, o antigo avançado do Arsenal poderá ter já na próxima época uma concorrência muito forte pela titularidade da posição: Erling Haaland. Aubameyang comentou uma possível transferência do jovem norueguês do Borussia Dortmund para Camp Nou, elogiando o "craque".

"Estou sempre preparado para uma competição saudável com os meus companheiros de equipa, pelo que seria uma honra jogar com ele caso ele venha para o Barcelona [na próxima temporada]. Não sou treinador, mas penso que é um craque, marca muitos golos, é muito forte fisicamente e tem muita velocidade. É muito raro porque é muito alto, mas também corre muito. É incrível. Já é um dos melhores do mundo com a idade que tem", terminou.