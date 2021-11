Baghdad Bounedjah: o 'desconhecido' que Xavi quer levar para o Barcelona

Durante duas épocas, Xavi Hernández comandou com sucesso os qataris do Al Sadd e por lá deixou uma equipa que cumpriu nos últimos tempos uma campanha praticamente perfeita fazendo uso de jogadores pouco ou nada conhecidos por este lado do globo. Um deles é o avançado Baghdad Bounedjah, que agora, segundo o 'Sport', terá sido pedido pelo treinador à direção do Barcelona para reforçar a equipa no mercado de inverno.De acordo com o diário catalão, o argelino de 29 anos é visto por Xavi com uma solução interessante para fazer face à necessidade de reforçar o ataque, até porque é um futebolista que o técnico conhece bem e que está identificado com a forma de atuar do treinador. Internacional argelino, Bounedjah tem 11 golos em 9 jogos no campeonato qatari.