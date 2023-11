Barça tem pressa para fechar contas do apuramento

O líder Barcelona quer selar já hoje a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, necessitando para isso apenas de um empate frente ao Shakhtar, em Hamburgo, uma vez que leva vantagem no confronto direto com o rival ucraniano (V2-1 na 3ª jornada do Grupo H, o do FC Porto).

“ Fizemos os nossos deveres. Nove pontos em nove possíveis até ao momento, ou seja, o percurso ideal. Agora, temos que confirmar a qualificação. Temos essa oportunidade e não a podemos deixar escapar. O nosso primeiro objetivo é chegar aos ‘oitavos’ e o segundo é fazê-lo no 1º lugar. Está tudo nas nossas mãos. Ganhar e jogar bem seria o filme perfeito”, refere Xavi Hernández, o qual continua desapontado com a exibição do Barça no Anoeta, no sábado, apesar do triunfo (1-0) sobre a Real Sociedad: “Tivemos fé até ao final do jogo (Ronald Araújo marcou aos 90’+2), mas é evidente que aquilo que fizemos na primeira parte foi inaceitável.”

O Shakhtar tem que ganhar e chega com a moral em alta após a vitória (1-0) de sexta-feira diante do arquirrival Dínamo Kiev. “Nada temos a perder”, assinala Marino Pusic.