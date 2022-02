Barcelona a um triunfo de vencer Liga espanhola feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona, campeão europeu em título, colocou-se este domingo a um triunfo de revalidar o título na Liga espanhola feminina de futebol, ao conseguir em Bilbau o 22.º triunfo em 22 jogos.

A formação catalã venceu o Athletic por 3-0, com golos de Marta Torrejon (42 minutos), Asisat Oshoala (50) e Mariona Caldentey (62), passando a somar 66 pontos, contra 44 da Real Sociedad, segundo colocada, que perdeu por 1-0 no reduto do Levante.

Com oito jornadas para disputar, o FC Barcelona só precisa de um triunfo para garantir o sétimo título, e terceiro consecutivo, sendo que, após 22 rondas, conta 22 vitórias, com 125 golos marcados e apenas seis sofridos.

Na próxima ronda, em 06 de março, as catalãs deslocam-se ao reduto do Alavés.