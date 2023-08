Barcelona à vista para João Cancelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo passará a ser jogador do Barcelona esta semana. O ‘AS’ refere que o lateral direito chegará à Catalunha emprestado pelo Man. City, contemplando o vínculo uma opção de compra de 30M€. Passará a existir obrigatoriedade de compra caso o português participe em 70 por cento dos jogos do Barça. A ‘Marca’ também adianta que João Cancelo ficará fechado esta semana, mas assegura que o valor da opção de compra está ainda a ser negociado. Com tudo isto, Xavi Hernández já descartou por completo um ataque a Fresneda (Valladolid).