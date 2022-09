Barcelona abre processo para expulsar Josep Maria Bartomeu de sócio do clube

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, tem um processo aberto pelo clube espanhol desde junho último para que seja expulso de sócio dos catalães.O antigo dirigente, que exerceu funções entre janeiro de 2014 e outubro de 2020, confirmou ter recebido em sua casa uma carta da Comissão Disciplinar do Barcelona, órgão com a função de exercer e aplicar, por delegação do Conselho de Administração, de acordo com o está estipulado no Capítulo VII dos Estatutos do clube. Na missiva, Bartomeu foi informado da abertura do processo que pode levar à sua expulsão de sócio, devido ao envolvimento no caso Barçagate.Segundo os estatutos, o antigo presidente dos blaugrana pode ter incorrido numa "ação ou omissão de sócio contrária à lei, aos Estatutos, aos acordos da Assembleia Geral ou da Direcção, que cause danos materiais ou morais a título oneroso ao clube, outros membros, ou jogadores, treinadores ou funcionários do clube" entre outras infrações. Algo que é considerado "muito grave" e que tem como sanção a proibição de acesso ao Camp Nou e restantes instalações do clube por um período de um ano e um dia a dois anos, suspensão de sócio de quatro meses e um dia a dois anos ou perda dessa condição.No caso de Bartomeu, a última sanção seria aquela que viria a ser aplicada, visto que está reservada, por exemplo, para quem trafique bilhetes, quem atue com violência no estádio ou que, por falta de pagamento, afete economicamente o clube.O dossier aberto a Bartomeu está ainda a ser estudado pela Comissão Disciplinar presidida pelo secretário da direção Josep Cubells. Uma situação que está paralisada nesta altura, aguardando o veredito do processo 'Barçagate', que começou em 2020. Algo que foi devidamente dito ao ex-dirigente do Barcelona numa outra carta.Em resposta a esta situação, Josep Maria Bartomeu anexou a notificação dos autos do processo referente aos insultos e calúnias, das quais foi absolvido, embora ainda esteja pendente o julgamento por alegada administração desleal e corrupção entre particulares num caso que diz respeito ainda à contratação da empresa 'I3 Ventures' para, através de contas não oficiais do clube, criar boa opinião sobre Bartomeu nas redes sociais e ainda 'atacar' antigos jogadores.