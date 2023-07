Barcelona anuncia novo patrocinador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona anunciou, este sábado, uma nova parceria com a Prime, marca de bebidas isotónicas, para as próximas três épocas.A publicidade à marca americana estará "visível durante os jogos e nos treinos das equipas de futebol masculino, feminino e juvenil. A PRIME terá também um lugar privilegiado nos balneários destas equipas e estará presente no Palau Blaugrana", avançou o Barcelona em comunicado.A marca Prime foi concebida em 2022 pelo famoso youtuber e pugilista da WWE, Logan Paul, e também por KSI, conhecido cantor e youtuber.