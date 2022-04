Barcelona 'censura' festejo à Ronaldo de jovem jogador do clube

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

O Barcelona 'censurou' as imagens da celebração de Fermín López, jogador da equipa de juniores do Barcelona que marcou um grande golo - um pontapé de bicicleta - na vitória diante do Cornellà (3-2), no último fim de semana.Conforme notou jornal 'Marca', durante a transmissão do jogo a Barça TV mostrou o golo e os festejos do jogador à Ronaldo - o que até mereceu críticas por parte dos adeptos presentes... -, mas depois, nas redes sociais, o clube catalão partilhou as imagens do golo, omitindo os festejos.