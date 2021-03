Barcelona cobiça André Silva mas Frankfurt não facilita

André Silva está a suscitar o interesse do Barcelona, adianta o ‘Bild’, mas o Eintracht não tenciona facilitar a transferência. Segundo o diário alemão, o Frankfurt só aceita abdicar do segundo melhor marcador da Bundesliga por 40 milhões de euros. Atravessando uma conjuntura muitíssimo complicada em termos financeiros, o emblema da Catalunha só dificilmente conseguirá atingir tal fasquia. Caso o clube germânico não baixe significativamente as suas pretensões, o que é o mais provável, o Barça terá de virar-se para alternativas menos onerosas.

Ora, um desses alvos mais acessíveis é Memphis Depay, ponta-de-lança holandês que termina o contrato com o Lyon a 30 de junho. O avançado da seleção Laranja tem características distintas das de André Silva, mas agrada igualmente ao compatriota Ronald Koeman, treinador dos blaugrana. O ‘Sport’ refere até que o Barcelona está em negociações adiantadas com Memphis Depay, encontrando-se a contratação dependente da validação de Joan Laporta, o novo presidente dos culés. Ao contrário do atacante da Seleção Nacional, cujo vínculo com o Eintracht é válido até 30 de junho de 2023, a captura do holandês requer apenas que o Barça lhe ofereça um chorudo prémio de assinatura. * n.p.