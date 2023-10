Barcelona coloca à venda cadeiras, relva e redes das balizas de Camp Nou

El Barça lanza el proyecto Memorabilia



La colección ' . ' pone a la venta artículos históricos del Spotify Camp Nou — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2023

Numa altura em que Camp Nou atravessa um processo de remodelação , o Barcelona lançou, esta quinta-feira, uma campanha intitulada "Cheio de história, cheio de futuro", onde serão vendidos objetos como cadeiras, pedaços de relva, redes das balizas e bijuterias para que os adeptos possam manter vivo um "pedaço da história do 'antigo' estádio".No que diz respeito às cadeiras, os preços situam-se entre os 99 e os 299,99 euros e, numa primeira fase, poderão ser adquiridas apenas pelos detentores de lugar de época a partir de hoje e até 12 de novembro; dois dias depois e até 27 do mesmo mês, os restantes adeptos terão essa possibilidade.Além das cadeiras, também as redes das balizas e pedaços de relva estão a ser vendidos no site oficial do Barcelona, bem como diamantes, pulseiras e colares feitos a partir das fibras de carbono da relva, disponíveis a partir dos 499 euros.