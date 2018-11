Barcelona com cláusula 'anti Liverpool'

O Barcelona terá de repensar o assédio a jogadores do Liverpool, pelo menos até 2020. O desagrado do clube inglês aquando da transferência de Philippe Coutinho para os blaugrana levou os responsáveis dos reds a precaver-se de futuros 'desejos' do Barcelona.Assim, os dois clubes chegaram a acordo para uma cláusula extra de 100 milhões de euros por qualquer jogador que o Barcelona venha a pretender do Liverpool. Como o propalado interesse em Mohamed Salah, que tem um valor de mercado avaliado em 168,5 milhões de euros, segundo revelam os ingleses do 'The Telegraph', que custaria aos cofres dos catalães 268,5 milhões de euros.