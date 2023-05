Barcelona com direito a guarda de honra e depois houve tarja contra o racismo

Guarda de honra aos Campeões e uma mensagem importante ?#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/ycgoUrBiXC — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 23, 2023

Os jogadores do Barcelona tiveram direito a guarda de honra em Valladolid, após se terem sagrado campeões espanhóis. Ainda assim, esse não foi o único momento de destaque antes do início do encontro entre as duas equipas . Logo depois da entrada dos jogadores das duas formações em campo, estes juntaram-se - sem esquecer a equipa de arbitragem - para mostrar uma mensagem contra o racismo, após os tristes episódios que envolveram Vinícius Júnior do Real Madrid."Racistas, fora do futebol", podia ler-se.