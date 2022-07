Barcelona 'confirmou' contratação de Jules Koundé na... loja oficial

Durante unos minutos la camiseta de Koundé estuvo disponible en la web del Barça.

Em Espanha, a imprensa adianta que o Barcelona terá esta segunda-feira dado passos concretos junto do Sevilha para garantir a contratação do defesa central Jules Koundé, com a realização de uma reunião com a presença de Mateu Alemany, diretor de futebol dos catalães. Essa reunião, ainda que nada definitória, terá mesmo deixado uma sensação de otimismo no clube de que tudo acabará por ficar fechado em breve.O otimismo é tal que o clube catalão terá até dado indicações para preparar a loja online para ter disponíveis camisolas personalizadas com o nome do defesa francês. O problema foi que aquela opção, que deveria apenas estar disponível quando o negócio fosse oficial, esteve ativa por alguns minutos esta segunda-feira e foi de imediato apanhada e partilhada nas redes sociais.Ao que tudo indica, o Barça deverá em breve apresentar uma proposta oficial pelo defensor, colocando em cima da mesa uma oferta de 50 milhões de euros, mais 10M€ em variáveis. Caso se confirmem este valores, o 'falido' Barcelona irá superar a barreira dos 150 milhões de euros investidos neste defeso, depois de já ter gasto 103M€ em Raphinha e Robert Lewandowski.