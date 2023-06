Barcelona contrata jovem senegalês de 18 anos e fixa cláusula nos 400 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a contratação do central senegalês Mikayil Faye.O jovem, de 18 anos, assina contrato válido pelas próximas quatro temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.Faye, internacional sub-17 pelo seu país, chega à equipa catalã proveniente dos croatas do Kustosija Zagreb.