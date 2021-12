Barcelona convoca conferência de imprensa para anunciar o final de carreira de Agüero

Depois de uma temporada marcada por várias lesões e um problema no coração, Sergio Agüero prepara-se para deixar o futebol.

De acordo com a informação avançada esta quarta-feira pelo jornal espanhol 'Marca', o Barcelona terá convocado uma conferência de imprensa para as 12 horas desta quarta-feira, em Camp Nou, para Agüero falar sobre o seu futuro.

A mesma fonte acrescenta, que apesar de o conteúdo do anúncio que será feito pelo avançado não ter sido revelado, Agüero irá comunicar que vai abandonar o futebol e a prática do desporto na companhia do presidente do Barcelona, Joan Laporta.

Recorde-se que o internacional argentino foi contratado pelo Barcelona no início da presente temporada, com o objetivo de jogar ao lado de um dos seus melhores amigos, Lionel Messi, que poucos dias após a sua chegada partiu para uma nova aventura em Paris, pelo PSG.