Barcelona de Xavi a 15 pontos do Real Madrid: «Até me vai custar dormir»

Xavi não escondeu a insatisfação após o empate entre Barcelona e Sevilha ( 1-1 ) e pelo facto de estar ainda a 15 pontos do líder Real Madrid. "Mas temos de insistir neste modelo. Vamos fazer um bom caminho", atirou o catalão.E prosseguiu, reconhecendo: "Até me vai custar dormir. Este é daqueles jogos que devíamos ter ganhado, até porque estivemos meia-hora a jogar contra menos um. É um resultado agridoce, porque a equipa está bem, tanto com bola como sem ela e saímos daqui com um empate, mas tenho boas sensações para o que resta da época. Estou muito orgulhoso e satisfeito com a equipa, com o compromisso que assumiram. Este Barça parece-se ao que quero que seja: valente...".