Barcelona deixa adeptos organizarem partidas de futebol em Camp Nou por... 300€ por pessoa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona vai abrir as portas do seu estádio e permitir que os adeptos do clube possam organizar jogos entre amigos, avança esta quarta-feira a imprensa desportiva espanhola.

De acordo com o jornal 'Marca', o clube presidido por Joan Laporta vai permitir durante seis dias (entre 6 a 11 de junho) que os adeptos possam utilizar o relvado do estádio para partidas de até 60 minutos, com a módica quantia de... 300 euros por pessoa. Ou seja, um jogo de futebol de 11 poderá resultar num encaixe financeiro de 6600 euros a cada hora.

Para estas partidas, as equipas terão direito ainda a utilizar os balneários do clube, uma equipa de arbitragem e assistência médica em caso de necessidade.