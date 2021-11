Barcelona despede antigo médico do Benfica

O médico Lluís Til, que entre 2016/17 e 2018/19 foi diretor clínico do Benfica, foi despedido do Barcelona, onde ocupava igual função, segundo adianta a TV3 e o 'Sport'.De acordo com as duas publicações, a decisão de prescindir do responsável médico faz parte das várias mudanças que o clube catalão tem planeado fazer na sequência da chegada de Xavi, sendo que neste caso concreto se deve a algum desagrado após as várias recaídas de lesões por parte de jogadores importantes, nomeadamente Pedri, Dembélé ou Ansu Fati.Til vê assim chegar ao final da sua segunda passagem pelos catalães (já tinha estado no clube antes do ingresso no Benfica), sendo agora substituído por Xavi Valle, até agora médico da equipa B. Ainda assim, escreve o 'Sport', esta solução é apenas provisória, já que o desejado por Xavi é Ricard Pruna, atualmente vinculado ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.