Barcelona disputou 21 jogos com risco para os adeptos: havia perigo de queda de partes da estrutura

Camp Nou é um palco mítico do futebol mundial, mas tal como todos os edifícios não está imune à passagem dos anos, algo que naturalmente vai obrigando aqui e ali a mudanças e a uma manutenção mais cuidada. Contudo, sabe-se agora, os responsáveis do Barcelona, nomeadamente a direção comandada por Josep María Bartomeu, terão deixado as condições mínimas de segurança do recinto de lado e, segundo um relatório, entre a primavera de 2019 e o outono de 2020, foram disputados naquele reduto 21 jogos de alto risco "por perigo de queda de peças ou fragmentos da estrutura sobre zonas de passagem e de concentrações de adpetos".





De acordo com o 'La Vanguardia', foi essa a conclusão a que chegou a empresa de engenharia ARUP, que após uma análise cuidada da estrutura detetou 127 situações que exigiam "um atuação imediata", 44 delas com o tal risco de segurança elevado que colocava em risco a própria segurança dos adeptos. Entre os tais jogos esteve, por exemplo, um clássico com o Real Madrid em dezembro de 2019.Os problemas, escreve o referido jornal, já foram praticamente todos solucionados após a entrada de Joan Laporta, que investiu cerca de 1,8 milhões de euros para a reforma do estádio e resolução dos problemas de segurança que haviam sido detetados.