Barcelona é eliminado da Champions e vai disputar a Liga Europa pelo segundo ano seguido

O Barcelona está de fora da Liga dos Campeões ainda antes de entrar em campo esta noite (duelo com o Bayern Munique está agendado para as 20 horas), fruto do resultado do Inter Milão na receção ao Viktoria Plzen. Os nerazzurri venceram em Milão por 4-0 e confirmaram a qualificação, junto do Bayern Munique, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, impossibilitando que o Barcelona avance mais no grupo C, independentemente do resultado que faça esta noite. Assim, com quatro pontos somados e menos um jogo realizado do que o Viktoria Plzen, os catalães confirmam desde já que vão disputar, pelo segundo ano consecutivo, a Liga Europa.

Recorde-se que na última temporada, em 2021/22, o Barcelona acabou por terminar no terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, num grupo em que Bayern Munique e Benfica foram os apurados. Nessa altura, os catalães não conseguiram vencer as águias nos dois embates disputados (uma derrota por 0-3 na Luz e um empate a zeros em Camp Nou), terminando no 3.º lugar, com sete pontos, à frente do último classificado Dínamo Kiev.

Já na Liga Europa, os blaugrana levaram a melhor diante do Nápoles no playoff de acesso aos oitavos de final, somando um 5-3 na soma das duas mãos (1-1 e 4-2). Nos oitavos de final, os espanhóis conseguiram eliminar os turcos do Galatasaray, com o resultado da segunda mão a ser determinante (2-1), depois do nulo (0-0) no primeiro jogo. Contudo, a equipa comandada por Xavi viria a ficar-se pelos quartos de final, sendo eliminada pelo Eintracht Frankfurt, equipa que acabou por vencer a competição.