Barcelona estreia miúdo de 15 anos na convocatória

O que estava o leitor a fazer aos 15 anos e 9 meses? Pois bem, é essa a idade de Lamine Yamal, extremo direito que este sábado se estreia na lista de convocados do Barcelona para a receção ao At. Madrid. Sim, leu bem. 15 anos e 8 meses. Com este registo de precocidade incrível, Yamal entra já para a história dos catalães como o mais jovem de sempre a integrar um estágio, superando os registos de Haruna Babangida e Ansu Fati, que foram chamados pela primeira vez com 16 anos.Na conferência de imprensa de antevisão, Xavi explicou a chamada e assegurou que a presença não é um acaso. "Todos os que estão na lista podem jogar. É um jogador que nos pode ajudar, porque tem muito talento. Tem personalidade, último passe, é forte. Pode marcar uma era no clube. Coloco-o na lista sem medos. Estamos contentes com ele. Tem condições futebolísticas muito boas. Falei com ele e está contente", revelou o técnico.Caso seja lançado, Yamal entra para a história do Barcelona como o mais jovem de sempre a atuar na La Liga, com 15 anos, 9 meses e 3 dias, mas não será o recordista absoluto do campeonato. Esse registo pertence a Luka Romero, que em 2020 se estreou pelo Maiorca diante do Real Madrid com 15 anos, 7 meses e 6 dias.