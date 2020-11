Barcelona faz ultimato ao plantel para aceitar redução salarial até dia 23

Após a saída de Josep Bartomeu, o Barcelona será gerido por um Conselho de Administração (CA) até que um novo presidente seja eleito. Algo que só deverá acontecer, na melhor da hipóteses, em fevereiro de 2021. Apesar do atual 'vazio presidencial', os dirigentes catalães pretendem reduzir os salários do plantel em pelo menos 30% para conseguirem cortar despesas na ordem dos 190 milhões de euros. Mas os jogadores não parecem estar dispostos a abdicar tão facilmente.





Esta quarta-feira, o CA liderado por Carles Tusquets esteve reunido com representantes dos atletas mas não houve qualquer acordo, segundo a imprensa catalã. O próprio CA esclareceu, em comunicado, que "após vários dias de intensas reuniões, e esgotada a negociação, as partes encerraram o período de consultas, sem chegar a um acordo".Acontece que os atletas não aceitam negociar com a atual administração, pois entendem que o assunto deve apenas ser discutido com a futura direção. As partes voltam a encontrar-se dia 23 para uma próxima e última reunião e, se até essa data, os jogadores não aceitarem a proposta que está em cima da mesa, o CA poderá optar pela redução unilateral dos salários. A acontecer, adivinha-se mais uma guerra entre plantel e administração do clube blaugurana...