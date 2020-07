Barcelona ganha na Justiça ao Santos: transferência de Neymar ainda dá que falar

O Tribunal Arbitral do Desporto dá razão ao Barcelona na batalha legal com o Santos, ainda na sequência da transferência de Neymar para o clube espanhol.





Em 2015, o Santos entrou com um processo judicial na FIFA contra Neymar, o seu pai, a empresa que representa o jogador e o Barcelona devido à polémica transferência, no entanto segundo informa o clube catalão em comunicado, esta terça-feira, o TAS negou o recurso no qual o clube brasileiro, que reivindicava o pagamento de uma indemnização de 61.295.000 euros."O TAS considera que o contrato entre Santos e o jogador foi rescindido por mútuo acordo, que o Barcelona não violou nenhum contrato de transferência quando pagou quantias adicionais ao pai do jogador e à empresa N&N", refere o comunicado do Barcelona.O ATS condena ainda o Santos a pagar os custos legais do Barcelona, no valor de 20 mil francos suíços - cerca de 19 mil euros.