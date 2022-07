Barcelona garante Andreas Christensen por quatro temporadas

O FC Barcelona assegurou esta segunda-feira o concurso do defesa central Andreas Christensen para as próximas quatro épocas, o segundo reforço dos catalães, também a custo zero, depois do internacional dinamarquês ter terminado o vínculo com o Chelsea.

Tal como acontece com o médio costa-marfinense Frank Kessie, que alinhava no AC Milan e que foi anunciado horas antes, o vínculo de Christensen é válido até 2026 e a cláusula de rescisão é de 500 milhões de euros.

Depois de oito anos no Brondby, da Dinamarca, onde iniciou a carreira, em 2012 foi contratado para a equipa de sub-19 do Chelsea, com a qual venceu a Youth League da UEFA, e com aparições na formação principal, dirigida por José Mourinho.

Em 2015 seria emprestado, por duas épocas, ao Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, regressando posteriormente aos londrinos para ganhar a Liga Europa, a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes.

"Forte e com grande visão. Com 1,88 metros, Christensen é um defesa central poderoso e excelente no ar. Tecnicamente hábil com a bola nos pés, encaixa na perfeição na defesa do clube", elogiou o FC Barcelona.

O treinador Xavi vê assim reforçado um setor no qual deverá perder os centrais franceses Clement Lenglet, para o Tottenham, e Samuel Umtiti, para o Rennes.