Barcelona insiste em... Messi

Com Messi de saída do PSG e pouco interessado nos milhões sauditas, o Barcelona prepara um plano de viabilidade financeira para fazer regressar o craque. Assim, o clube vai reunir-se na próxima semana com a Liga para esclarecer questões relativas às limitações salariais que o clube enfrenta.