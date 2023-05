Barcelona interessado em Lutsharel Geertruida

O Barcelona pretende reforçar o lado direito da defesa na próxima temporada e Lutsharel Geertruida é um dos candidatos, de acordo com a imprensa espanhola.O papel ativo do atleta, de 22 anos, na conquista da Eredivisie esta época parece ter sido uma autêntica plataforma de lançamento para outros voos na sua carreira.A sua disponibilidade posicional e valor de mercado fazem com que a probabilidade de vestir a camisola do Barcelona, já na próxima época, ganhe força.Este ano ao serviço do clube de Roterdão, Geertruida jogou 39 partidas, marcou 3 golos e fez 2 assistências.