Barcelona "muito irritado" com publicações de treinador da equipa B a promover casa de apostas

No futebol moderno é cada vez mais comum vermos equipas a serem patrocinadas por casas de apostas mas, desta feita, o cenário... é diferente. Segundo o 'Mundo Deportivo', o Barcelona está "muito irritado" com Rafa Márquez, treinador da equipa B, que nos últimos dias tem recorrido várias vezes às redes sociais para promover a marca com a qual tem acordo. O cenário está a dar que falar em Espanha e, de acordo com a mesma fonte, o clube catalão receia que haja "um conflito de interesses" entre orientar uma equipa e receber dinheiro para ser a cara da casa em questão."Apesar de estarem muito contentes com o seu trabalho na equipa B, e prova disso é ser a solução de emergência para Xavi, o Barcelona não entende a necessidade do mexicano realizar este tipo de ações, que em nada têm a ver com os valores que o clube defende. Ainda para mais, sendo um treinador que trabalha com futebolistas que estão na última fase da formação", pode ler-se naquela publicação.Recorde-se que Rafa Márquez, que enquanto jogador representou o Barcelona entre 2003 e 2010, chegou à equipa B do clube catalão em julho de 2022 e, desde então, leva 29 vitórias, 18 empates e 17 derrotas em 64 jogos.