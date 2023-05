Barcelona multado em mais de 15 milhões de euros por irregularidades com carros de jogadores e voos charter

O 'El Confidencial' avança, esta quinta-feira, que o Barcelona foi multado em 15,7 milhões de euros pela Agência Tributária espanhola por alegadas irregularidades na atribuição de carros da marca Audi aos jogadores.Esta investigação, refere a mesma fonte, foi iniciada em 2019 - e remonta a episódios ocorridos desde 2015 -, e concluiu ainda que o clube não declarou certos voos charter que pagou a alguns atletas do plantel, além de não ter contabilizado corretamente os pagamentos recebidos por Arda Turan e Alex Song quando estes saíram dos catalães - em 2020 e 2016, respetivamente.O jornal espanhol garante que outro dos alvos da investigação se prendeu com o contrato do Barcelona com a Audi, para tentar averiguar se a entrega dos carros em questão se tratava de uma forma de fugir ao fisco. De resto, e sempre de acordo com esse diário, alguns jogadores blaugrana escolheram carros que não estavam contemplados no contrato.