Barcelona não larga jovem prodígio dos Las Palmas

Depois da estreia de Ansu Fati, de somente 16 anos, pela equipa principal, o Barcelona tenta 'pescar' nova pérola. Pedri González, do Las Palmas, tem somente 16 anos e está nas cogitações dos responsáveis blaugrana, que terão feito uma proposta de 6 milhões de euros. O mais jovem jogador a estrear-se pelo clube das 2.ª liga espanhola tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros mas as dificuldades financeiras do clube insular pode fazer o negócio avançar.





A proposta do Barcelona contempla um ano de empréstimo ao Las Palmas para em 2020 mudar-se para a Cidade Condal.