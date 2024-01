Barcelona pagou 30 milhões por Vitor Roque mas não consegue inscrever o brasileiro

Contratado a troco de 30 milhões de euros (mais 31M€ em variáveis), o brasileiro Vitor Roque chegou ao Barcelona nos últimos dias de 2023 como uma solução imediata para o ataque catalão, mas o clube arrisca-se a ter de esperar meio ano para poder efetivamente integrar o avançado e utilizá-lo. Tudo porque, segundo adianta a imprensa local, a inscrição não foi aceite pela Liga espanhola e, apesar de haver negociações para desbloquear o processo, já se pondera a possibilidade do jogador ser cedido.





De acordo com o 'Jijantes FC', ao antecipar a chegada do avançado brasileiro, que foi contratado ao Athletico Paranaense, o Barcelona confiava que a exceção aberta pela lesão de Gavi iria abrir espaço na folha salarial, mas após feitas as contas a Liga chegou à conclusão de que o valor em causa na chega para compensar a amortização da contratação de Vitor Roque, o que inviabiliza, por agora, a possibilidade do jovem se estrear.Caso a situação não seja resolvida, o passo seguinte será efetivamente um empréstimo até final da temporada, de forma a que o dianteiro de 18 anos possa jogar e ganhar ritmo na Europa.