Barcelona pensa em Lindelöf como alternativa a De Ligt

O Barcelona continua a procurar reforçar o eixo defensivo. Depois da recusa de Matthijs de Ligt, que estará a caminho da Juventus, o olhar blaugrana recaiu em Victor Lindelöf, defesa-central do Manchester United, de 24 anos, segundo relatou esta quarta-feira o diário espanhol 'Mundodeportivo'.





Segundo a publicação, os responsáveis do Barça terão entrado em contacto com o clube de Old Trafford no início de junho para sondar a possibilidade de transferir o defesa internacional sueco. A resposta dos red devils tem sido assertiva, negando firmemente em todos os contactos realizados pelo emblema da Cidade Condal a discutir a transferência de Lindelöf, que chegou a Inglaterra em 2017 por 35 milhões de euros, depois de cinco temporadas ao serviço do Benfica.O contrato de Lindelöf com o Manchester United termina em 2021