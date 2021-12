Barcelona pergunta ao City por João Cancelo e Bernardo Silva

O Barcelona está praticamente a concluir as negociações com o Manchester City com vista à contratação de Ferran Torres e, aproveitando as boas relações com os citizens, os blaugrana terão perguntado pelas situações de Raheem Sterling, Bernardo Silva e João Cancelo, segundo o Eurosport.O clube espanhol procura reforçar-se, com vista a voltar aos bons resultados de outrora, mas não será fácil para Joan Laporta oferecer a Xavi os três jogadores...Se por um lado Bernardo Silva passou de transferível a um dos melhores jogadores da Premier League, por outro João Cancelo ganhou a titularidade e assume-se a cada dia como um jogador de grande peso na equipa inglesa.Já Sterling é considerado pela imprensa espanhola como o mais 'acessível' do ponto de vista desportivo, mas o problema é o salário, bastante alto e incomportável para a atual situação dos cofres dos blaugrana.