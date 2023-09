Barcelona quer dar um passo em frente

As estreias a titular dos reforços João Cancelo e João Félix não poderiam ter corrido melhor – o Barça goleou (5-0) o Betis no sábado – e, hoje, a dupla deverá voltar a merecer a confiança de Xavi no arranque da Champions, frente ao Antuérpia, no outro jogo do grupo do FC Porto.

O ntem, Xavi não escondeu a satisfação com os portugueses. "Cada jogador traz coisas diferentes e positivas. Os dois adaptaram-se muito bem, tinham ambos muita vontade de vir para cá, sentimos isso desde o primeiro dia. O Cancelo já mostrou o seu potencial e o João Félix deu uma versão muito boa entre linhas, na condução de bola. Vão ajudar-nos muito", disse o treinador dos catalães, não deixando de sublinhar o empenho demonstrado pelo ex-At. Madrid: "A atitude de João Félix é como a de todos, positiva, com vontade de trabalhar e ajudar a equipa. Se não fosse assim, não poderia estar aqui."

Quanto ao jogo, Xavi não escondeu a ambição depois do fracasso europeu da época passada, na qual acabou por cair para a Liga Europa. "É altura de dar um passo em frente. Queremos dar continuidade ao jogo de sábado", atirou o técnico, sublinhando a motivação dos jogadores.

Mark van Bommel reencontra catalães

O Antuérpia estreia-se na Champions e, na antiga Taça dos Campeões, só participou em 1957/58, sofrendo duas derrotas, com o... Real Madrid. Hoje, o regresso a Espanha, fica ainda marcado pelo reencontro do técnico Mark van Bommel com o Barça, pelo qual o holandês jogou em 2005/06. "Não podemos ter medo. É, sem dúvida, o jogo mais difícil que já tivemos. É um nível acima das nossas possibilidades, mas nunca se sabe", disse.