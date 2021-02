Barcelona quer poupar dinheiro e Coutinho poderá ser a vítima: saiba porquê

Philippe Coutinho poderá não voltar a jogar mais esta temporada pelo Barcelona. De acordo com o jornalista Javi Miguel, do programa Onze, da TV3, o internacional brasileiro - que se encontra a recuperar de uma lesão - não irá jogar mais pelos catalães esta época. Em causa está uma cláusula relacionada com o número de jogos realizados pelo clube, um valor que ascende o custo que o Barcelona será obrigado a pagar ao Liverpool caso o jogador atinja esses números.

Mas que números são esses? Pois bem, segundo a imprensa espanhola, o contrato de Philippe Coutinho 'obriga' o Barcelona a pagar um total de cinco milhões de euros a cada 15 partidas que o extremo brasileiro realize, sendo que para contar como uma partida realizada, o extremo brasileiro tem de jogar sempre no mínimo 45 minutos (equivalente a pelo menos uma parte). Neste momento, a transferência mais cara de sempre dos blaugrana - custou 145 milhões de euros - tem um total de 90 partidas realizadas com a camisola dos catalães, com apenas 68 a contarem para esta cláusula em particular. Ou seja, Coutinho está a apenas sete jogos de chegar aos 75 jogos com, pelo menos, 45 minutos, ascendendo assim para 25 milhões o valor que os reds obteriam com esta transferência só em variáveis.

Através do relatório de contas, publicado em janeiro, o Barcelona tornou público o impacto que a pandemia de Covid-19 teve nos cofres do clube, revelando que os catalães têm atualmente uma dívida no total de 1.2 mil milhões de euros para com outros clubes. Em primeiro lugar desta lista surge, curiosamente, o Liverpool, clube a quem o Barcelona deve ainda 35 milhões de euros pela contratação de... Philippe Coutinho.