Barcelona quer 'roubar' jovem promessa de 16 anos ao Bayern Munique

O Barcelona está interessado em garantir a contratação de Kenan Yildiz, jovem talento turco da academia do Bayern, informa esta quarta-feira a 'Sky Sports Germany'.De acordo com a mesma fonte, os catalães já começaram as negociações pelo médio de 16 anos que iria integrar, numa fase inicial, a equipa B. Yildiz termina contrato com os bávaros em junho, e a formação alemã considera-o um dos maiores talentos do clube, algo que poderá dificultar a tarefa blaugrana.Ainda segundo a 'Sky Sports Germany', o Borussia Dortmund também está de olho no jovem.Um dos 'trunfos' do Bayern será mesmo o facto de Julian Nagelsmann ter o hábito de apostar em jovens da formação, algo que poderá convencer Yildiz a ficar no clube."Julian é um treinador consciente de que temos de desenvolver jogadores de qualidade da nossa academia e introduzi-los no futebol profissional", explicou Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, ao 'TZ'.