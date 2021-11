Barcelona quer um extremo em janeiro e reforço pode chegar de Inglaterra

O Barcelona quer reforçar o ataque já em janeiro e, depois de Adeyemi ser apontado na Alemanha como um possível reforço para a próxima época , agora é o 'Sport' que dá conta de que Hakim Ziyech pode chegar à Catalunha na próxima janela de transferências.Segundo a mesma fonte, Xavi Hernández quer resolver a falta de golos que a equipa tem tido com o ingresso de um ou dois jogadores por empréstimo até ao final da presente época. É aí que entra o internacional marroquino, que não tem tido muitas oportunidades no Chelsea, que está disponível para aceitar a cedência do jogador até final da temporada, com opção de compra não obrigatória, garante o jornal espanhol.Esta não é a primeira vez que Ziyech - que também reúne o interesse do Borussia Dortmund - surge associado ao Barcelona. Em 2019, depois de dar nas vistas pelo Ajax, o extremo marroquino esteve em vias de rumar a Espanha, mas o negócio caiu devido ao facto de o Barcelona não estar disposto a pagar 40 milhões de euros pela sua contratação. Tudo depende agora da vontade de Xavi em contar com o jogador e da abertura dos londrinos para facilitar a sua saída.